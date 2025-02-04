今季最強寒波の影響で記録的な大雪に。北海道帯広市では、午前9時までの12時間降雪量が120センチとなり、十勝地方を中心に短時間で積雪がみるみる増加。写真は帯広市の隣にある音更町の様子で、昨日3日はうっすらと積もる程度だったのが、一晩で一気に積雪急増。今季最強寒波が襲来北海道で積雪急増今日4日は、日本海にある低気圧が急速に発達しながら北海道に近づいています。日本付近は強い冬型の気圧配置となり、上空には今季