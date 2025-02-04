MAEZAWA RACING（チームオーナー：前澤友作）が、2025年シーズンのSROジャパンカップにフル参戦することを発表した。チームは2024年に続き、前澤氏と横溝直輝氏のドライバーコンビを継続。最新のFerrari 296 GT3を投入し、全4ラウンドを戦う。【別カット】「かっこいい！」MAEZAWA RACING『SROジャパンカップ』にフル参戦前澤氏は、2019年に「前澤友作スーパーカープロジェクト」を立ち上げ、夢と希望を届けることを目的に活動