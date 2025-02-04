アジア株香港株は大幅上昇、米中合意期待14時1分までに中国は関税回避できるのか 東京時間11:16現在 香港ハンセン指数 20731.36（+514.10+2.54%） 中国上海総合指数 3250.60（休場） 台湾加権指数 22811.00（+116.29+0.51%） 韓国総合株価指数 2499.16（+45.21+1.84%） 豪ＡＳＸ２００指数 8415.40（+36.04+0.43%） アジア株は全面高、世界的な貿易摩擦懸念が緩和している。メキシコ