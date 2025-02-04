藤圭子のデビュー55周年を記念し、唯一の主演映画を含む2作品を初DVD化した『藤圭子 プレミアムコレクション』が、2月13日に発売されることが決定した。【写真】人気絶頂期に撮影された映画『藤圭子 わが歌のある限り』場面写真昭和という時代に燦然と輝いた歌手、藤圭子。1969年9月25日に鮮烈な歌手デビューを飾ってから、55年を迎えた。白いギターを持った人形のような美少女が、迫力のあるビブラートと共に圧倒的な歌唱力