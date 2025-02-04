タレントのヒロミ（59）が4日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。視聴者から頻繁にSNSを更新してほしいとの要望を受けた。番組の最後の視聴者の声に答えるコーナー。この日はヒロミに対し「SNSの更新もう少し増やしてほしいと希望しています。楽しみなんです」との要望があった。ヒロミは今年に入ってからインスタグラムを更新したのは1月13日の1度だけ。自身のYouTubeチャンネル「Hiromi factory チャン