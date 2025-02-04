【赤ペン！赤坂英一】“金の卵”たちは層の厚いＤｅＮＡ投手陣の開幕一軍に残れるのか。宜野湾キャンプ３日目となった３日、即戦力新人投手の３人が初めてブルペン入りし、ピッチングを行った。詰めかけたファンの目を意識してか、ドラフト１位・竹田祐（２５＝三菱重工Ｗｅｓｔ）がブルペンの真ん中で投げ始め、その右に同２位・篠木健太郎（２２＝法大）、左に同４位・若松尚輝（２４＝四国ＩＬ・高知）が投球開始。球数は各３