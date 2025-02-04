今シーズン最強と言われる寒波の影響で、岡山・香川でもけさ(4日)は強烈な冷え込みとなりました。今夜からあさってにかけて山沿いを中心に大雪になる恐れがあり、気象台が積雪や路面の凍結に注意するよう呼びかけています。 【写真を見る】「凍るぐらい寒い」岡山県奈義町でー6.1℃高松市香南でー1.3℃JR芸備線は5日「東城駅～備後落合駅」間で運転を見合わせ 午前7時半ごろの岡山県真庭市蒜山地区