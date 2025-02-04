1月31日〜2月2日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開4週目を迎えた映画『366日』が、週末金土日動員18万1000人、興収2億2500万円を記録し、6位→5位→2位ときて、4週目でついに首位を獲得。累計では動員106万人、興収13億円を突破した。【写真で見る】1月31日〜2月2日の全国映画動員ランキング第1位〜第10位まで！2位は、公開から2週続けて首位を獲得していた『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』