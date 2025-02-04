橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「おむすび、管理栄養士になる」（第87回）が4日に放送され、犬飼貴丈演じる言語聴覚士の杉沢が登場。その仕事内容が描かれると、ネット上には「初めて知った！」「学びが多い朝ドラはいい朝ドラ」といった反響が集まった。【写真】濱田マリ、妃海風、犬飼貴丈ら『おむすび』新キャスト＜フォトギャラリー＞結（橋本）は、外科医