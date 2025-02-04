[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £´Æü¤«¤é¼Â»ÜÍ½Äê¤Î¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¹ÊØ¾®Êñ¤¬Àµ¼°¤ÊÄÌ´Ø¼êÂ³¤­¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢£³Æü¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÊÆÀÇ´Ø¡¦¹ñ¶­¼èÄù¶É¡Ê£Ã£Â£Ð¡Ë¤ÎÄÌÃ£¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ï¢Ë®´±Êó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÌÃ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ì»þÅª¤Ê´ØÀÇÌÈ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¤â£±£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£³Æü¡¢¥á¥­¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤ò£±¥«·î¸«Á÷¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤Ï