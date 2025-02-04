■七五三掛龍也は「トランクス」、岩崎大昇は「ヤムチャ」のコスプレ姿を披露！ 【画像】七五三掛龍也「トランクス」＆岩崎大昇「ヤムチャ」の2ショット／『ドラゴンボール』のキャラクターになりきった10人の集合ショット／佐藤ミケーラ倭子「ブルマ」＆田村真子アナウンサーの2ショット ジュニア公式X（旧Twitter）にて、美 少年の岩崎大昇（崎は、たつさきが正式表記）とTravis Japanの七五三掛龍也