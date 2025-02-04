【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■楓（紺野彩夏）の唇をキスでふさいだ塩谷（藤井流星）。第2話ではシャワーでびしょ濡れに!? 藤井流星（WEST.）×紺野彩夏W主演ドラマ『キスでふさいで、バレないで。』より、2月10日放送の第2話のあらすじと場面写真が解禁された。 ■第1話ふりかえり広告代理店で念願の営業部に異動した佐藤楓（紺野彩夏）は、なぜか冷たい先輩・溝口（川島如恵留）のプレッシャーを受け