米データサイト『ベースボール・プロスペクタス』は3日（日本時間4日）、成績予測システム「PECOTA（ペコタ）」が算出した今季の順位予想を公開。ナ・リーグ西地区のドジャースは全30球団トップ、唯一の100勝超え予想となった。 ■ワールドシリーズ制覇予想は「20.7％」 「PECOTA」は、今季のドジャースを103.8勝58.2敗と予想。100勝超えは全30球団でドジャースのみで、