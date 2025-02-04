田中美久が自身のX（旧Twitter）を更新し、カレンダーの発売決定を発表した。 【写真】ふんわり美バスト溢れそうな胸元チラ見えのカレンダー表紙ショットを公開した田中美久 ■田中美久の伊豆大島で撮影したカレンダーが発売決定 田中は「3/9にカレンダーが発売されます」と綴り、谷間クッキリなふんわり美バスト溢れそうなカレンダーのトップページショットを公開。 2024年9月に発売した