日本で肺炎で突然亡くなった「歌手ク・ジュンヨプの妻」台湾女優の徐熙媛（バービィー・スー）さんが当時旅行中に４回病院を訪れたと現地メディアが報じた。​台湾紙は３日（現地時間）、報道を通じて徐さんの死亡直前の当時を伝え「徐さんが亡くなる前に４回病院に搬送された」と報じた。報道によると、該当内容は徐熙媛さんの日本家族ツアーを担当したガイドだと主張するある中国のネットユーザーの個人アカウントを通じて