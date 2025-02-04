今週はマイル戦線を占う上で重要な名物重賞、第75回東京新聞杯（GIII、芝1600m）が東京競馬場で行われる。一昨年のエ女王杯覇者ブレイディヴェーグをはじめ、ディフェンディングチャンピオンのサクラトゥジュールや、昨年の富士Sを制したジュンブロッサムに、ジオグリフ、シャンパンカラーといったGI馬に加え、オフトレイル、ウォーターリヒト、ロジリオンなど、好メンバーが集う楽しみな一戦