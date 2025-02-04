レギア・ワルシャワの日本代表DF森下龍矢、リーグ戦でキャリア初のレッドポーランド1部レギア・ワルシャワの日本代表DF森下龍矢は現地時間2月2日に行われた第19節のコロナ・キェルツェ戦（1-1）でレッドカードを受け、退場処分となった。チームを率いるゴンサロ・フェイオ監督は「リョウヤに恨みはない。彼は嘘をつかない」と森下を擁護し、「彼がボールに触っていることはリアクションを見れば十分に分かる」と判定への不満を明