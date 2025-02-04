一昨年7月から病気療養中で、昨年8月末でフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（27）が3日、インスタグラムを更新。公式ホームページとメンバーシップ「Lighthouse」開設を発表した。「公式ホームページとメンバーシップLighthouseをオープンしました！プロフィールやストーリーにリンクを貼っておきますね」とつづった上で、薄いピンクのキャミソールとショートパンツを着て左肩を露出した写真を公開した。公式サイ