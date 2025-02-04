経済効果の研究で知られる関西大の宮本勝浩名誉教授（80）が3日、同大を通じ、2025年のバレンタインチョコの経済効果を約1011億5280万円とする試算を発表した。 【写真】経済効果研究の第一人者はこんな先生 「最近のバレンタインチョコの経済効果は、新型コロナ前の2018年をピークに、その後新型コロナの影響で減少した。（コロナの）5類移行後、若干の回復を見せたものの、過去の水準には届かず、最近の経済効果は約