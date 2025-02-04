»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¸ÜµÒ¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¶â²ô¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¤¬¡¢Æ±¤¸¸ÜµÒ¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤éÊÌ¤Î¶â²ô¤ª¤è¤½2¥­¥í¡¦»þ²ÁÁí³Û2200Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¸µ¹Ô°÷¡¦º£Â¼Í³¹áÍý¡Ê46¡ËÍÆµ¿¼Ô¤Ï2024Ç¯3·î¡¢ÃËÀ­µÒ¡Ê80Âå¡Ë¤¬Âß¶â¸Ë¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¶â²ô¤ª¤è¤½2¥­¥í¡¢»þ²ÁÁí³Û2200Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶â²ô¤Î¤Û¤«¤Ë¤â10²¯±ß¶á¤¤¸½¶â¤ò