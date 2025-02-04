俳優の土屋太鳳（30）が2月1日、Instagramを更新。“小さな家族”が写るプライベートショットを披露すると、夫でダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（30）がリアクションを見せている。【映像】夫・片寄涼太との2ショットや我が子を抱く姿（複数カット）2023年1月、片寄との結婚を発表し、この年の8月に、第1子の誕生を報告した土屋。Instagramでは、「ジョルジオ アルマーニ」のファッションショーに出席した