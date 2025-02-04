今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ローソンの具無し！スープに全振り！「京都背脂醤油ラーメン（税込み238円）」』というmaryu4492さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ローソンは2024年10月に「スープ激うま！」という 具を無しにしてスープに全振り、値段を抑えたカップ麺を販売したのですが 売上が良かったため、第2弾を2025年1月28日に発売しました。 今回は「京都背脂醤油ラーメン」を紹介し