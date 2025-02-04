ファミリーマートは3月14日、韓国のメイクアップブランド「hince(ヒンス)」と共同開発した新ブランド「hana by hince(ハナバイヒンス)」を全国のファミリーマートで順次発売する。hana by hincehinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発現させるという意味の「Mood-Narrative(ムード ナラティヴ)」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランド。日本では2