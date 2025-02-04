DeNA¤Î2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë³«ËëÅê¼ê¸õÊä¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬4Æü¡¢²­Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×Âè1¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Ë¡¢Æ±¥­¥ã¥ó¥×½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÃæ¿´¤ËÊÑ²½µå¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ31µå¡£Åêµå»þ¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë±¦Â­ÉôÊ¬¤Ë¥í¡¼¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤òÃÖ¤­¡¢Â­¤ÎÆ§¤ß½Ð¤·°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëº¸ÏÓÆÈÆÃ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊýË¡¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¶Ê¤¬¤êÉý¤Ï¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê¡Ö50¡¦03¥»¥ó¥Á¡×¤ò·×Â¬¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¶Ê¤¬¤êÉý¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò