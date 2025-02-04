ベンチャーサポート相続税理士法人は1月30日、「老後資金」に関する調査の結果を発表した。同調査は、2024年9月30日に両親または父母のどちらかが健在、かつ子どもがいる30代〜40代の男女505人を対象に、インターネットで実施したもの。老後資金として、65歳までに貯蓄したい金額はじめに、老後資金として、65歳までに貯蓄したい金額を聞いたところ、「3,000万円以上」(29.9%)と回答した人が最も多い結果に。「2,000万円以上」と回