【ソウル聯合ニュース】韓国の大手財閥・ＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長は４日午前、対話型人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営者（ＣＥＯ）とソウル市内で会合を持った。オープンＡＩが韓国で初開催したイベント直後に開かれたこの日の会合には、ＳＫテレコムの柳英相（ユ・ヨンサン）社長、ＳＫハイニックスの郭魯正（クァク・ノジョン）ＣＥＯ、同社のキム・