韓国の男子バレーボール選手、キム・インヒョクさんがこの世を去って3年が経った。【画像】整形失敗で“うつ”に…突然この世を去った韓国女優キム・インヒョクさんは2022年2月4日にこの世を去った。26歳だった。当時所属した韓国プロバレーVリーグ男子部のサムスン火災ブルーファングス関係者によると、キム・インヒョクさんは自宅で息を引き取った。1995年7月14日生まれのキム・インヒョクさんは、大学卒業後の2017年に水原（ス