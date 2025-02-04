ミュージシャンのＧＡＣＫＴが３日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。出演映画「ＢＬＵＥＦＩＧＨＴ―蒼き若者たちのブレイキングダウン」の裏話を明かした。この日は同作が好調なスタートを切ったことに触れ「ボク自身も参加した作品だから、こういう知らせは嬉しい限りだ。仲間からも多く連絡が来て、１２０分とは思えないテンポ感、豪華なキャスト、展開の早さ、面白い！と多くの感想を貰った」と満足げにつづった。