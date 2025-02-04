Andrew GoudswardNate Raymond[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï£³Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÏ¢Ë®Í»»ñ¡¦Êä½õ¶â¤Ê¤É¤ÎºâÀ¯»Ù±çÄä»ß»Ø¼¨¤ÏÀ¯ÉÜ»Ù½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄ²ñ¤Î·ûË¡¾å¤Î¸¢¸Â¤ò¡ÖÌµ»ë¡×¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ì»þº¹¤·»ß¤áÌ¿Îá¤ò±äÄ¹¤·¤¿¡£È½»ö¤ÏÊä½õ¶âÅà·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Î»ñ¶â¤ËÍê¤Ã¤Æ»ÈÌ¿¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢»ÔÌ±¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö²õÌÇÅª¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ê£¿ô