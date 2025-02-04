きょう4日（火）からあす5日（水）は今シーズン一番の強い寒気が流れ込んできます。日本海側を中心に大雪となり、北日本や北陸では猛ふぶきとなるおそれがあります。また、普段は雪があまり降らない西日本の太平洋側でも雪が降りやすく、平地でも積雪となる所がある見込みです。大雪による交通機関への影響や暴風雪などに警戒し、路面凍結によるスリップ事故や転倒にも十分注意が必要です。東日本太平洋側は晴れる所が多いですが、