南米エクアドルのノボア大統領は３日、メキシコ製品に２７％の関税を課すと発表した/Rodrigo Buendia/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）南米エクアドルのノボア大統領は３日、エクアドルの生産者に対する公正な取り扱いを確保するため、メキシコ製品に２７％の関税を課すと発表した。ノボア氏はＸ（旧ツイッター）への投稿で、メキシコと自由貿易協定を結ぶことについて前向きだとしながら「乱用があった場合は別だ」と述べた。詳細につ