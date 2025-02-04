自主的な防災活動に取り組む団体を対象にした「みえの防災大賞」の表彰式が、3日に三重県庁で開かれました。防災活動への取り組みを広く知ってもらうことで、災害に強い三重づくりを進めようと三重県が行っているものです。今年の防災大賞には、高校生と地域住民らによる合同避難訓練の実施や、災害時に逃げるべき方向を示す「命の矢印」シールを配布する「県立北星高校と富田地区連合自主防災隊」が選ばれ、一見知事から表彰状が