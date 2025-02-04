きちやん(@kichiyaan)さんの息子さんが、療育につながるまでのお話です。発達相談で「もっと早ければ」と言われてしまったきちやんさん。SNSに不安な気持ちをつづったきちやんさんに、親友のA子さんがすぐに連絡をしてくれました。『療育につながるまで』第3話をごらんください。 ©kichiyaan ©kichiyaan ©kichiyaan ©kichiyaan ©kichiyaan ©kic