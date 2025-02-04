和歌山市で２０２３年４月、岸田首相（当時）の選挙演説会場に爆発物が投げ込まれた事件で、岸田氏らに対する殺人未遂など五つの罪に問われた木村隆二被告（２５）の裁判員裁判の初公判が４日、和歌山地裁（福島恵子裁判長）で始まった。木村被告は罪状認否で、殺人未遂罪について「殺意はなかった」と否認した。選挙の自由を妨害したとする公職選挙法違反に関し、「選挙をやっていることを知らなかった」、爆発物を製造・使用