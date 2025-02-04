１月２９日、北京天天中影匯影院のロビーにある自動発券機で映画のチケットを受け取る観客。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月4日】中国では2025年の春節（旧正月）期間に合わせて多くの新作映画が公開され、映画館が大盛況となっている。統計データによると、春節から4日間（1月29日〜2月1日）の映画興行収入が57億4千万元（1元＝約21円）以上となり、21年同時期の57億3300万元を超えて過去最高を記録した。うち1月2