【女子ボートレーサー・インタビュー戸敷晃美（２８＝福岡）後編】――師匠・竹井奈美選手の存在は戸敷奈美さんは本当に安心できるというか、心強いです。奈美さんのレースを見て、自分もそういうレーススタイルに憧れて、弟子にしてもらったくらいなんです。デビューして半年くらいしてお願いしました。自分が事故が多いので「Ｆだけは気をつけてね」と言われます（笑い）。今は産休中なんですけど、リプレーを見てもら