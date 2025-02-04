【女子ボートレーサー・インタビュー戸敷晃美（２８＝福岡）前編】――新設された２月の浜名湖スピードクイーンメモリアルに、若松の最速タイムで出場戸敷大会ができて、意識はありました。昨年の１１月に若松のあっせんが入って、しかも温水パイプが付いてなくて一番タイムが出そうな時だったので、そこしかないと思って狙ってました。普段からエンジンの動きを比較するためにも、タイムを出しにいっているのはあります