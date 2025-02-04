ファンタジー・ベースボール関連情報を発信している米サイトのファンタジープロスは３日（日本時間４日）、に２０２５年ＭＬＢで「ブレイクするはずのスリーパー（大穴）」として、オリオールズの菅野智之投手（３５）を、アストロズのスペンサー・アリゲッティ投手（２５）、ジャイアンツの李政厚外野手（２６）とともに紹介した。同サイトは米ヤフー、ＣＢＳなど５社によるファンタジー・ベースボールの最新ドラフトランキン