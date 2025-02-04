今年、投手に復帰するドジャースの大谷翔平投手（３０）が達成する記録は何か。ＭＬＢ公式サイトのアナリスト、サラ・ラングス記者は２日（日本時間３日）に「２０２５年に記録を争う１０人の選手」で大谷を取り上げた。米データサイト「ファングラフス」成績予測システム「Ｓｔｅａｍｅｒ（スチーマー）」によれば今季は４３本塁打、３４盗塁、１４１奪三振だ。「昨年の大谷は『５０―５０（５０本塁打―５０盗塁）』クラブを達