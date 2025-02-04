【ワシントン＝田中宏幸、ロサンゼルス＝後藤香代】米国のトランプ大統領は３日、カナダとメキシコに４日から発動する予定だった関税引き上げを１か月延期すると発表した。両国首脳とそれぞれ電話会談し、不法移民や合成麻薬フェンタニルの米国流入を防ぐための国境対策を強化することで合意した。追加関税を実施する予定の中国とは、４日に協議する見通しだ。トランプ氏はメキシコのシェインバウム大統領と３日朝に電話会談し