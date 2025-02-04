¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¡Ê55¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤ÎÌ¤ò6¿Í¤Ç¥Ú¥í¥ê¤È´°¿©¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µðÂç¤ÊÆé¤Çºî¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÏÊÕÈþÆàÂå¤ÎÂçÆéÎÁÍý¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢µðÂç¤ÊÆé¤ò»È¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤Î¶ñºà¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ª¤Ç¤ó¡¢30¿ÍÁ°¤ÎÆÚ½Á¡¢25¿ÍÁ°¤Î¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¡¢¹ë²÷¤Ê¼êÎÁÍý¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¡£ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤òÈäÏª2·î2Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡Ö¤­¤ç¤¦¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¡ªÌ¾¸Å²°Ì¾Êª¡ªÌ£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó ¤Ê¤ó¤È¤¦¤É