ヒューマングローバルタレントは1月29日、英語力が年収・キャリアに与える影響についての調査結果を発表した。調査は2023年10月〜2024年9月、同社が展開する転職・求人情報サイト「Daijob.com」に掲載している企業からスカウトを受けた日本国籍で20代〜50代の登録者19,291人のデータから抽出した。○企業からスカウトを受けた人材の英語レベルDaijob.com登録者で企業からスカウトを受けた人材(日本国籍)は、75%以上が「英語レベル