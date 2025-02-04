旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材■甘い正解：甘エビ難易度：★★☆☆☆エメラルド色に輝く卵が美味寿司ネタには欠かせない甘エビですが、正式名称は「ホッコクアカエビ」です。漁獲量が多い新潟県では「南蛮エビ」と呼ばれるこ