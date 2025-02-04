こちらは欧州宇宙機関（ESA）の無人月着陸機「Argonaut（アルゴノート）」の想像図です。ESAとヨーロッパの民間企業Thales Alenia Space（タレス・アレニア・スペース）は2025年1月30日付で、Argonautの機体本体と言える「Lunar Descent Element（LDE）」の設計・建造・納入に関する契約が締結されたことを発表しました。【▲ 欧州宇宙機関（ESA）の無人月着陸機「Argonaut」の想像図（Credit: ESA - P. Carril）】ArgonautとはArg