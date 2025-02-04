三井住友銀行は2月3日、給与の受取や預金の引越しなどで特典がもらえる「口座使い倒しプログラム」を開始した。口座使い倒しプログラム○使い倒しその1.春の預金お引越しキャンペーン2月3日から3月31日まで「春の預金お引越しキャンペーン」を実施する。本キャンペーンでは、エントリーのうえ、対象期間内に円預金残高を2025年1月末比で20万円以上増やすと、抽選で合計10,000名に最大10万円相当のVポイントが当たる。(円預金残高は