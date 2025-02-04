三井住友トラストクラブは4月1日、全日本空輸と発行するANAダイナースカードの全券種において、コンタクトレス(タッチ決済)機能を搭載したカードの発行を開始する。タッチ決済機能を搭載した新しいカードデザイン(2025年4月1日から発行開始)○タッチ決済機能搭載&カードデザイン刷新ダイナースクラブ コンタクトレス(タッチ決済)は、サインや暗証番号を入力することなく、対象店舗の専用端末にカードをタッチするだけでスピー