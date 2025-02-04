ローソン銀行は2月3日、「新型ATMを探せ!電子マネーチャージキャンペーン」を開始した。新型ATMを探せ!電子マネーチャージキャンペーン本キャンペーンでは、2月3日〜3月31日23時59分までの期間、ローソン銀行の新型ATMを利用して対象の電子マネーにチャージすると、抽選で4,000名にローソン専用QUOカードPay500円分が当たる。キャンペーン参加には、新型ATMを利用して対象の電子マネー(交通系電子マネー、楽天Edy、WAON)へのチャー