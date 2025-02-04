海外に流出した韓国の文化遺産が24万点に達し、その半分近くが日本にあることが明らかになった。【注目】「日本は恥じるべき」文化遺産10万点が日本に流出と韓国が主張2月4日、韓国の国家遺産庁と国外所在文化遺産財団によると、1月1日時点で各国に散在する韓国の文化遺産は11万6961件で、詳細な数量としては24万7718点に達するという。これは日本、アメリカなど29カ国の博物館や美術館など801カ所を調査した結果で、2024年1月に集