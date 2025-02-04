みずほ銀行は2月3日、同行史上最大級となる、最大50,000円相当が貰える「新生活応援キャンペーン」を開始した。新生活応援キャンペーン2月3日〜6月2日までの期間、みずほ銀行で新規口座開設やみずほ銀行の商品やサービスの利用等、各種条件を達成すると、最大27,000円相当(すでにみずほ銀行の口座を利用している場合は、最大23,000円相当)、さらに楽天グループ各社の対象サービス利用等で最大で23,000円相当をプレゼントする。新生