7人組グループ・IMP.が、「HARIAS」CMキャラクターに就任し、グループ初のテレビCM「最高のキミに、会いたい。」篇を、あす5日より全国放送することが決定した。【写真】色気溢れる…IMP.メンバーソロショットHARIASは「2023年12月にIMP.のYouTubeチャンネルの制作協力以来、IMP.のファンの皆様に支えいただき成長してまいりました。そこで、この度HARIAS薬用クッションファンデーションをより多くの方に知っていただきたい、